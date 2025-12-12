Sciopero oggi 12 dicembre a Bologna la manifestazione più grande Treni cancellati e alcune scuole chiuse Diretta

Oggi, 12 dicembre 2025, si svolge uno sciopero generale a Bologna e in altre città italiane, proclamato dalla Cgil. La manifestazione più grande si tiene nel capoluogo emiliano, con trenì cancellati e alcune scuole chiuse. La protesta mira a chiedere migliori salari, pensioni, investimenti in sanità e istruzione, e a opporsi a riforme considerate ingiuste.

Bologna, 12 dicembre 2025 – Sciopero generale oggi 12 dicembre “contro una legge di bilancio ingiusta” proclamato dalla Cgil per aumentare salari e pensioni, per fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva. A essere coinvolto sarà tutto il lavoro pubblico e privato, con articolazioni specifiche per i settori regolati dalla legge sugli scioperi. Il trasporto ferroviario si fermerà fino alle 21, mentre i Vigili del Fuoco sciopereranno quattro ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero oggi 12 dicembre, a Bologna la manifestazione più grande. Treni cancellati e alcune scuole chiuse. Diretta

