Sciopero mezzi oggi a Roma | metro e bus Atac saranno coinvolti?

Oggi, 12 dicembre 2025, Roma si appresta a vivere una giornata di possibili disagi nella mobilità, con uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che potrebbe coinvolgere metro e bus Atac, influenzando gli spostamenti dei cittadini e la regolare circolazione dei mezzi pubblici.

Oggi, 12 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici, dato che è in programma uno sciopero generale proclamato dalla Cgil che coinvolgerà diversi settori e potrebbe avere ripercussioni significative sugli spostamenti quotidiani. Lo stop, previsto per l’intera giornata di venerdì, riguarderà in particolare il trasporto ferroviario e i bus Cotral, mentre restano confermati alcuni servizi essenziali nelle tradizionali fasce di garanzia. Regolare oggi il servizio di trasporto pubblico sulla rete Atac. Lo sciopero proclamato da Cgil non interessa i servizi di Atac che resteranno attivi, comprese le linee gestite da altre società per conto della stessa azienda, ossia, 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980. 🔗 Leggi su Funweek.it

Venerdì nero di scioperi nella pubblica amministrazione. Sabato a Roma il No Renzi Day

Video Venerdì nero di scioperi nella pubblica amministrazione. Sabato a Roma il No Renzi Day Video Venerdì nero di scioperi nella pubblica amministrazione. Sabato a Roma il No Renzi Day

Cerca Video Caricamento del Video...

Lo sciopero del 12 dicembre, a rischio mezzi pubblici e treni. La protesta indetta dalla Cgil contro la manovra del governo. A Milano possibili disagi per i passeggeri dei mezzi dalle 8,45 alle 15 - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero autobus Tper Bologna 12 dicembre 2025: orari mezzi garantiti dlvr.it/TPmSZ0 #SCIOPERI #scioperoautobus #scioperomezzi #tper Vai su X

Sciopero mezzi Atac a Roma il 9 dicembre: orari e fasce di garanzia - Nella giornata di domani, martedì 9 dicembre, il sindacato Osr Sul ha indetto una mobilitazione del personale Atac di Roma per l’intera giornata. Scrive tg24.sky.it

Sciopero mezzi pubblici Atac Roma oggi 9 dicembre 2025, stop metro e bus/ Info, orari e fasce di garanzia - Sciopero mezzi pubblici Atac Roma oggi 9 dicembre 2025, si fermano bus e metro nelle prossime ore, ecco tutto quello che c'è da sapere ... Scrive ilsussidiario.net