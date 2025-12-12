Sciopero… ma dei numeri flop annunciato per Landini che spara i soliti 500mila

12 dic 2025

L'articolo analizza lo sciopero indetto da Landini, evidenziando il mancato consolidamento delle cifre e il ripetersi di una narrazione consolidata tra le parti coinvolte. Viene messo in discussione il successo reale dell'evento, confrontando le dichiarazioni ufficiali con i dati effettivi e riflettendo sulle dinamiche delle manifestazioni sindacali.

Il rituale è salvo così come la solita giostra di cifre e l’esultanza della Cgil che, ancora una volta.la spara grossa sull’adesione all’ennesimo sciopero generale (di venerdì of course) contro la manovra “affama-popolo” del governo. Anche stavolta Maurizio Landini non può fare a meno di citare il mezzo milione. Sarebbero appunto 500mila “le  lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, hanno partecipato alle oltre cinquanta manifestazioni organizzate sul territorio nazionale a sostegno dello sciopero generale di oggi in tutti i settori, pubblici e privati, contro una legge di bilancio. Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sciopero… ma dei numeri, flop annunciato per Landini che spara i soliti 500mila