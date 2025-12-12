Sciopero in piazza anche i licenziati per i dazi di Trump | Senza lavoro dalla sera alla mattina Al governo dico ‘mettetevi nei nostri panni

In piazza i lavoratori licenziati dai dazi di Trump, tra cui Adriano della Freudemberg di Rho, che rischia di perdere il lavoro a causa della chiusura dello stabilimento. La protesta evidenzia le ripercussioni economiche delle politiche commerciali statunitensi e il dramma di chi si trova senza impiego da un giorno all’altro.

“I dazi di Trump non potevano non avere conseguenze. Ed eccoci qua”. Adriano è uno dei 42 lavoratori della Freudemberg di Rho che rischia di perdere il lavoro a causa della decisione dell’azienda di chiudere lo stabilimento dell’hinterland milanese. Il motivo? “I dazi di Trump”. Eppure il governo Meloni aveva annunciato che le politiche statunitensi del nuovo presidente americano non avrebbero avuto conseguenze sull’ Europa. “Vorrei vedere loro nella nostra situazione che cosa avrebbero pensato – commenta con amarezza il lavorator – non potevano non avere conseguenze e noi le stiamo pagando”. L'articolo Sciopero, in piazza anche i licenziati per i dazi di Trump: “Senza lavoro dalla sera alla mattina. Ilfattoquotidiano.it

