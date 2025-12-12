Sciopero il Pd dell' Umbria scende in piazza con la Cgil | Grande giornata di democrazia
Il Partito Democratico dell'Umbria si unisce alla Cgil per lo sciopero generale del 12 dicembre, manifestando il proprio dissenso contro la legge di bilancio approvata dal governo di Giorgia Meloni. La mobilitazione rappresenta un momento importante di partecipazione democratica e di confronto sulle scelte politiche e sociali in atto.
Il Pd dell'Umbria scende in piazza con la Cgil per lo sciopero generale del 12 dicembre contro la legge di bilancio del governo di Giorgia Meloni. "Il Partito Democratico dell'Umbria - spiega il segretario regionale Damiano Bernardini - esprime pieno sostegno allo sciopero generale indetto dalla.
Domani, venerdì 12 dicembre, la CGIL ha proclamato uno sciopero nazionale per l'intero turno di lavoro, per protestare contro una legge di bilancio ritenuta sbagliata e ingiusta. In Umbria l'appuntamento è a Perugia, in piazza Partigiani, alle ore 9:00, con il
