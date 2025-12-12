Sciopero generale Salvini | Le bassissime adesioni sono la risposta migliore – Il video

Nell'ambito dello sciopero generale di oggi, Matteo Salvini commenta le bassissime adesioni come la risposta più significativa. Nonostante le agitazioni, le garanzie sui servizi, come la piena operatività delle tratte alta velocità tra Roma e Milano, dimostrano un impegno a minimizzare i disagi per i cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "E’ il venerdì classico di sciopero. Stiamo però garantendo, per esempio, sulla tratta Roma-Milano il 100% della percorrenza dell’alta velocità. Abbiamo appena rinnovato il contratto a 90mila ferrovieri, con un aumento medio di 230 euro al mese. I lavoratori vedono cosa sta cambiando e poi agiscono. Le bassissime percentuali di adesione sono la risposta migliore" così il ministro Salvini, intervenendo all'inaugurazione della statua di San Francesco al Ponte dell'Industria a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

