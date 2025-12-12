Sciopero generale oggi 12 dicembre dai trasporti a scuola e sanità | chi si ferma La diretta

Oggi, 12 dicembre 2025, si svolge uno sciopero generale che coinvolge trasporti, scuole e servizi sanitari, proclamato dalla Cgil in protesta contro una ritenuta manovra di bilancio ingiusta. La mobilitazione interessa diverse città, tra cui Roma, con possibili disagi e sospensioni di servizi essenziali. Ecco le principali informazioni e gli aggiornamenti sulla giornata di protesta.

Roma, 12 dicembre 2025 – Bus, tram, metro, scuole e servizi sanitari a rischio oggi per lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro una manovra di bilancio ritenuta "ingiusta". L'astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata (esentato il trasporto aereo) ma saranno garantiti i servizi minimi. Sono previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia. Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze il cui concentramento è in programma alle 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero generale oggi 12 dicembre, dai trasporti a scuola e sanità: chi si ferma. La diretta

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

Sciopero generale oggi 12 dicembre, dai trasporti a scuola e sanità: chi si ferma. La diretta - Manifestazioni in tutta Italia per la protesta indetta dalla Cgil contro la manovra di bilancio. Da quotidiano.net

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore. Scrive notizie.it

Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo

Video Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo Video Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo