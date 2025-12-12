Sciopero generale manifestazioni della Cgil davanti al Goretti e al Dono Svizzero

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la Cgil ha promosso uno sciopero generale con manifestazioni e presidi in provincia di Latina. Due eventi principali si sono svolti davanti agli ospedali Goretti a Latina e Dono Svizzero a Formia, coinvolgendo lavoratori e cittadini in segno di protesta.

In questa giornata di sciopero generale indetto dalla Cgil sono stati due i presidi in provincia di Latina, uno a Latina, presso il piazzale antistante l'ospedale Goretti, e l'altro Formia all'ospedale Dono svizzero. Centinaia i partecipanti per dire "No" a una manovra definita ingiusta. Hanno. Latinatoday.it

