Sciopero generale Landini | Il 12 dicembre in piazza per gli italiani che pagano l’austerità

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale coinvolgendo tutti i settori del lavoro pubblico e privato, promosso dalla Cgil e guidato da Landini. L’evento mira a sensibilizzare sull’impatto dell’austerità sui cittadini italiani e a chiedere cambiamenti concreti nel mondo del lavoro. Un momento di mobilitazione per far sentire la voce dei lavoratori.

Sono coinvolti nello sciopero tutti i settori del lavoro pubblico e privato. I lavoratori italiani scenderanno in piazza per “mandare un messaggio chiaro: il mondo del lavoro vuole cambiamenti veri”, come dichiarato dal Segretario generale della Cgil. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero generale, Landini: “Il 12 dicembre in piazza per gli italiani che pagano l’austerità”

