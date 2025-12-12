Sciopero generale Landini al corteo di Firenze | Non accetteremo tentativi di limitare questo diritto

Nel contesto di uno sciopero generale, Landini si è unito al corteo di Firenze per ribadire l'importanza del diritto di sciopero come fondamentale garanzia costituzionale. Con fermezza, ha dichiarato che non saranno tollerati tentativi di limitarlo o di mettere in discussione questa prerogativa dei lavoratori.

"Il diritto di sciopero è un diritto costituzionale e non accetteremo alcun tentativo di metterlo in discussione o di limitarlo". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al corteo in corso a Firenze in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di Bilancio del governo, giudicata "ingiusta".

