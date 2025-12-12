Sciopero generale la Toscana si ferma | trasporti e servizi a rischio Treni bus e tramvia | le fasce garantite

Venerdì 12 dicembre 2025 la Toscana si ferma a causa di uno sciopero generale proclamato dalla Cgil. Trasporti, servizi pubblici e privati saranno fortemente compromessi, con treni, bus e tramvia a rischio interruzione. Solo le fasce garantite permetteranno l’accesso ai servizi essenziali in una giornata di forte disagi e mobilitazioni.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Venerdì da bollino nero per trasporti e servizi. Oggi la Cgil ha proclamato lo sciopero generale che coinvolgerà un'ampia fascia di servizi pubblici e privati, dagli appalti alla sanità, dai trasporti agli uffici, passando per i vigili del fuoco. Il sindacato chiama tutti in piazza per cambiare "una legge di bilancio ingiusta". E per la Toscana l'appuntamento unitario è a Firenze: il ritrovo è in piazza Santa Maria Novella alle 9 per poi sfilare in corteo per le vie di Firenze fino a piazza del Carmine per la conclusioni finali affidate al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

