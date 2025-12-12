Sciopero generale la manifestazione a Viterbo | Entrati in economia di guerra mentre la povertà dilaga | FOTO

Questa mattina a Viterbo si è svolta una manifestazione organizzata dalla Cgil, con circa duecento partecipanti in piazza della Repubblica. L'evento si inserisce nello sciopero generale, evidenziando le preoccupazioni sulla situazione economica attuale, definita da alcuni come un'«economia di guerra», e la crescente povertà che colpisce molte famiglie.

