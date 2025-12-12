Sciopero generale la manifestazione a Viterbo | Entrati in economia di guerra mentre la povertà dilaga | FOTO
Questa mattina a Viterbo si è svolta una manifestazione organizzata dalla Cgil, con circa duecento partecipanti in piazza della Repubblica. L'evento si inserisce nello sciopero generale, evidenziando le preoccupazioni sulla situazione economica attuale, definita da alcuni come un'«economia di guerra», e la crescente povertà che colpisce molte famiglie.
È un messaggio netto quello partito questa mattina da piazza della Repubblica, dove circa duecento persone si sono radunate per il presidio organizzato dalla Cgil in occasione dello sciopero generale. Lavoratori, pensionati e una delegazione della Rete degli studenti medi hanno manifestato il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
