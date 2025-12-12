Sciopero generale la Cgil in piazza a Marghera | Soldi per sanità e lavoro non per le armi

Veneziatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Marghera, indetta dalla Cgil, per rivendicare maggiori investimenti in sanità e lavoro e opporsi all'aumento delle spese militari. Il corteo ha attraversato le strade di Mestre, culminando in una mobilitazione che sottolinea le priorità sociali e i bisogni della comunità.

Questa mattina migliaia di lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, hanno sfilato in corteo per le strade di Mestre, arrivando a terminare la manifestazione in piazza Mercato a Marghera, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Presenti tutte le categorie sindacali. Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Sciopero generale, la Cgil in piazza a Marghera: «Soldi per sanità e lavoro, non per le armi»

