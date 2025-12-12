Sciopero generale la Cgil | Adesione al 68% mezzo milione in piazza Landini lancia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica

Oltre mezzo milione di persone hanno partecipato alle manifestazioni indette dalla Cgil in tutta Italia, sostenendo lo sciopero generale. Landini annuncia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica, evidenziando l'importanza di rivendicazioni concrete per il futuro dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini.

Sono oltre mezzo milione i lavoratori, pensionati e cittadini che hanno partecipato alle manifestazioni indette dalla Cgil in diverse città italiane a sostegno dello sciopero generale. A diffondere le cifre è lo stesso sindacato guidato da Maurizio Landini, che ha partecipato al corteo di Firenze assieme ad altri 100mila partecipanti. L’adesione media nazionale allo sciopero generale, sempre secondo i dati diffusi dalla Cgil, si attesta intorno al 68%. «Da tutta Italia – spiega il sindacato in una nota – sono arrivati messaggi chiari: aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva e vere politiche industriali e per il terziario, dire no al riarmo e chiedere maggiori investimenti in sanità e istruzione». Open.online

Sciopero Cgil: adesione al 68%, mezzo milione in piazza

Sciopero Cgil: adesione al 68%, mezzo milione in piazza - Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, hanno partecipato alle oltre cinquanta manifestazioni organizzate sul ... ildiariodellavoro.it

Sciopero Cgil, Zangrillo 'attorno al 20% l'adesione dei dipendenti pubblici' - "Ho avuto la prima rilevazione, che è ancora parziale, dove l'adesione allo sciopero da parte dei dipendenti pubblici è del 20%. rainews.it

Una volta alla manifestazione per lo sciopero generale parlava Luciano Lama, oggi c'è Tomaso Montanari x.com

VIDEO / È partito questa mattina alle 9 dalla stazione di Mestre il corteo indetto dalla Cgil per lo sciopero generale, a livello nazionale, con le diverse centinaia di manifestanti che si stanno dirigendo verso la meta finale, che sarà piazza Mercato a Marghera. L - facebook.com facebook