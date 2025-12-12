Sciopero generale in migliaia ad Ancona Santarelli Cgil | Uno sciopero giusto contro una manovra inutile

Migliaia di lavoratori si sono radunati questa mattina ad Ancona per partecipare allo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil. La protesta rappresenta un momento di mobilitazione contro una manovra ritenuta inutile, come sottolineato dal segretario della CGIL Santarelli. La manifestazione evidenzia il senso di unità e determinazione dei lavoratori di fronte alle decisioni politiche ed economiche in discussione.

ANCONA - Migliaia di lavoratori hanno partecipatoin mattinata alla manifestazione in occasione dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil. Il corteo, partito dalla Piazza del Crocifisso ha raggiunto Piazza del Papa, in pieno centro, dove hanno parlo il segretario della Cgil Marche. Anconatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Sciopero generale contro la manovra, manifestanti da tutta la regione ad Ancona - La giornata di mobilitazione nazionale è stata indetta dalla Cgil "contro una legge di bilancio ingiusta". rainews.it

Sciopero generale, intera giornata di stop dai trasporti alla scuola. DIRETTA - La mobilitazione interessa tutti i settori pubblici e privati, tranne il comparto aereo e il personale Atac a Roma. tg24.sky.it

VIDEO / È partito questa mattina alle 9 dalla stazione di Mestre il corteo indetto dalla Cgil per lo sciopero generale, a livello nazionale, con le diverse centinaia di manifestanti che si stanno dirigendo verso la meta finale, che sarà piazza Mercato a Marghera. L - facebook.com Facebook

Sciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini ilsole24ore.com/art/sciopero-g… X.com