Sciopero Generale i servizi a rischio e quelli garantiti | a Milano la M3 riapre alle 15 A Napoli chiusa la Linea 1

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil per oggi coinvolge molte città italiane, con manifestazioni e disagi nei trasporti. A Milano, la metropolitana M3 riapre alle 15, mentre a Napoli la Linea 1 resta chiusa. La protesta si concentra contro la nuova legge di bilancio, evidenziando le tensioni sociali e le richieste di cambiamenti.

Prosegue lo sciopero generale lanciato per oggi dalla Cgil contro la nuova legge di bilancio. Le manifestazioni sono partite in tutte le principali città d'Italia. Cortei a Milano, Roma, Torino, Palermo, Napoli e non solo. A seguire i disagi segnalati e previsti in alcuni centri cittadini, soprattuto per quanto riguarda i trasporti. A Milano Atm fa sapere che dalle 8,45 alle 15 rimane chiusa la linea M3 della metropolitana, regolari invece M1,M2,M4,M5. Per i bus e tram di superficie deviate alcune linee nei pressi della manifestazione – che è partita alle 9.00 da Porta Genova e raggiungerà Piazza della Scala, dove sono previsti gli interventi di chiusura.

VIDEO / È partito questa mattina alle 9 dalla stazione di Mestre il corteo indetto dalla Cgil per lo sciopero generale, a livello nazionale, con le diverse centinaia di manifestanti che si stanno dirigendo verso la meta finale, che sarà piazza Mercato a Marghera.

Sciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini

