Sciopero generale ecco il venerdì nero per l’agitazione Cgil | a rischio treni trasporti e scuola
Lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Cgil il 12 dicembre coinvolge treni, trasporti e scuola, rappresentando un venerdì nero per l’agitazione sociale. La protesta nasce in risposta alla manovra di bilancio presentata dal governo, con ripercussioni significative sui servizi pubblici e sulla mobilità nazionale.
(Adnkronos) – Al via lo sciopero generale di 24 ore, oggi venerdì 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio sul tavolo del governo. Dalla scuola ai treni, da bus e metro agli aerei, dalla sanità alla pubblica amministrazione si prospetta una giornata condizionata dalla protesta. Da Milano a Roma, da Napoli a .
#Salvini a #PortaAPorta: "Nonostante lo sciopero generale, domani sarà garantito più del 90% dei Frecciarossa e anche il trasporto pubblico locale. Su 24 scioperi, 17 sono caduti di venerdì. Tanti lavoratori faranno servizio non perché asserviti al governo,
Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor
Sciopero generale, ecco il venerdì nero per l'agitazione Cgil: a rischio treni, trasporti e scuola - Al via lo sciopero generale di 24 ore, oggi venerdì 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio sul tavolo del governo.
Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti a rischio, un venerdì nero per milioni di utenti. Salvini "Grande irresponsabilità" - Domani, venerdì 12 dicembre 2025, l'ennesimo venerdì nero in tutta Italia per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio.