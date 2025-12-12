Sciopero generale diecimila persone in corteo a Napoli

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil ha coinvolto circa diecimila persone a Napoli, che si sono riunite in un corteo partito da piazza del Gesù e arrivato fino a piazza Municipio. L'evento ha rappresentato un momento di forte mobilitazione sociale, esprimendo le istanze dei lavoratori e delle categorie coinvolte.

