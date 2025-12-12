Sciopero generale della Cgil un corteo a Palermo | ritardi e cancellazioni per bus e tram

Venerdì 12 dicembre si è svolto a Palermo uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con un corteo che ha attraversato la città. L'agitazione ha causato ritardi e cancellazioni nelle linee di bus e tram, evidenziando le conseguenze delle proteste sulle attività quotidiane e i disagi per i cittadini.

Oggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro una manovra di bilancio ritenuta "ingiusta". Bus, tram, metro, scuole e servizi sanitari sono a rischio. L'astensione dal lavoro riguarda tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata.

Oggi lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città.

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia

Sciopero generale oggi 12 dicembre, dai trasporti a scuola e sanità: chi si ferma. La diretta - Manifestazioni in tutta Italia per la protesta indetta dalla Cgil contro la manovra di bilancio.

Venerdì di sciopero, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo a Genova - Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, domani 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo.

CGIL, a Roma corteo contro la manovra di bilancio

