Sciopero generale della Cgil scontro sui numeri dell’adesione Per il sindacato si è fermato il 70% dei lavoratori per il governo quasi nessuno

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil ha suscitato un acceso dibattito sui dati di adesione: il sindacato sostiene che il 70% dei lavoratori abbia partecipato, mentre il governo ne contesta la portata. Da Firenze, Maurizio Landini ha commentato con soddisfazione l’affluenza, sottolineando come piazze piene e fabbriche vuote abbiano caratterizzato la giornata.

“Le piazze si sono riempite, le fabbriche si sono svuotate”. Così ieri, da Firenze, Maurizio Landini ha commentato soddisfatto l’esito dello sciopero generale dichiarato dalla sola Cgil. Per il sindacato, l’adesione ha superato il 68% dei lavoratori. Un dato però fortemente contestato dal governo. Oltre 100mila in piazza a Firenze. “Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, hanno partecipato alle oltre 50 manifestazioni organizzate sul territorio nazionale a sostegno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata di oggi in tutti i settori, pubblici e privati, contro una legge di bilancio ritenuta ingiusta e dannosa”, recita una nota della Cgil diramata a metà pomeriggio. Lanotiziagiornale.it

