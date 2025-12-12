Sciopero generale del 12 dicembre | treni e bus a rischio corteo a Mestre

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale che interesserà sia il settore pubblico che quello privato, con alcune eccezioni. Treni e autobus potrebbero subire disagi, mentre a Mestre si svolgerà un corteo di protesta. L'evento rappresenta una giornata di mobilitazione nazionale, con possibili ripercussioni sui servizi di trasporto e sulla quotidianità dei cittadini.

Il 12 dicembre è indetto un nuovo sciopero generale, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati (con poche eccezioni, che sono elencate a seguire). Stavolta è proclamato dalla Cgil e durerà, come quello del 28 novembre proclamato da alcuni sindacati di base, per l'intera giornata.

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città.

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore.

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio

Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità

