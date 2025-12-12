Sciopero generale De Palma Fiom al governo | Cosa serve al nostro paese | missili o investimenti nell’acciaio?

Durante lo sciopero generale a Milano, Michele De Palma, segretario della Fiom Cgil, ha rivolto una domanda provocatoria al governo: “Cosa serve al nostro paese: missili o investimenti nell’acciaio?”. La manifestazione ha visto partecipare numerosi lavoratori, mentre si discute delle priorità economiche e industriali dell’Italia.

Cosa serve al nostro paese: missili o invstimenti nellacciaio?”. A lanciare la domanda provocatoria al governo, è il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma che oggi ha partecipato al corteo per lo sciopero generale di Milano contro la manovra di bilancio del governo. L'articolo Sciopero generale, De Palma (Fiom) al governo: “Cosa serve al nostro paese: missili o investimenti nell’acciaio?” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

