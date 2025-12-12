Sciopero generale De Palma Fiom al governo | Cosa serve al nostro paese | missili o investimenti nell’acciaio?

Durante lo sciopero generale a Milano, Michele De Palma, segretario della Fiom Cgil, ha rivolto una domanda provocatoria al governo: “Cosa serve al nostro paese: missili o investimenti nell’acciaio?”. La manifestazione ha visto partecipare numerosi lavoratori, mentre si discute delle priorità economiche e industriali dell’Italia.

"Cosa serve al nostro paese: missili o invstimenti nell'acciaio?". A lanciare la domanda provocatoria al governo, è il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma che oggi ha partecipato al corteo per lo sciopero generale di Milano contro la manovra di bilancio del governo.

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti (esclusi aerei). Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi 00:00-21:00, trasporto locale con variazioni da città a città Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

Oggi lo sciopero generale: dalle scuole ai treni, le fasce di garanzia (anche dei mezzi pubblici) città per città. Chi si ferma e chi no - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale di oggi, venerdì 12 dicembre, contro una Manovra ... ilgazzettino.it scrive

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la Manovra, stop a trasporti, scuola e sanità: orari e fasce di garanzia - La Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra «ingiusta» e «balorda», come ... Da leggo.it

