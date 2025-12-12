Sciopero generale dal palco della Cgil in piazza | Weekend lungo? Solo un attacco populista

Venerdì Forlì ha ospitato la manifestazione provinciale della Cgil, parte dello sciopero generale contro la Legge di Bilancio. Dal palco, i rappresentanti sindacali hanno commentato il weekend lungo, definendolo un attacco populista. L'evento ha attirato numerosi partecipanti, sottolineando il fermento e le istanze del movimento sindacale in questa giornata di protesta.

Forlì ha ospitato questa mattina, venerdì, la manifestazione provinciale nell'ambito dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la Legge di Bilancio. Secondo il sindacato, il provvedimento del Governo è "ingiusto e privo di risposte concrete su lavoro, fisco e investimenti per scuola e. Forlitoday.it Sciopero Cgil, in diecimila in corteo a Napoli - Diecimila in corteo da piazza del Gesù a piazza Municipio per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. ansa.it Sciopero generale, "A Firenze siamo in 100.000". Landini: "Piazze piene, fabbriche vuote" - 000 a Firenze" con un'astensione dal lavoro che in Toscana si è aggirata, stando al dato provvisorio, attorno al 70% ... dire.it Corteo a Udine per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL, comizio finale in piazza Venerio https://tinyurl.com/k2t2axm4 - facebook.com facebook Lo #Sciopero generale indetto dalla CGIL contro la legge di bilancio. Disagi per scuola. Nei trasporti servizi a singhiozzo per bus e metro, assicurate le fasce di garanzia, difficoltà per i treni regionali; non si fermano gli aerei. @AmaliaCarosi #GR1 x.com

