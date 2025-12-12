Sciopero generale contro la manovra il corteo a Bergamo

Un corteo di circa 3.000 manifestanti, secondo la Cgil, ha attraversato il centro di Bergamo per protestare contro la manovra finanziaria. La mobilitazione ha causato disagi al traffico cittadino, evidenziando il malcontento diffuso tra i cittadini e le organizzazioni sindacali. La protesta si inserisce in un contesto di crescente opposizione alle recenti politiche economiche del governo.

