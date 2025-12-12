Sciopero generale contro la legge di bilancio | in mille in corteo a Novara

Oltre mille persone hanno partecipato oggi a Novara a uno sciopero generale indetto dalla Cgil, in protesta contro la nuova legge di bilancio del Governo Meloni. La manifestazione si è svolta con un corteo cittadino, esprimendo il dissenso dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali sulle recenti misure economiche approvate.

12 dicembre 2025: oggi sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2026

sciopero generale contro leggeSciopero Generale, i servizi a rischio e quelli garantiti: a Milano la M3 riapre alle 15. A Napoli chiusa la Linea 1 - Cortei, trasporti fermi e mezzi limitati: ecco la situazione nelle principali città durante lo sciopero generale CGIL contro la legge di bilancio ... ilfattoquotidiano.it

