Sciopero generale contro la legge di bilancio | in mille in corteo a Novara

Oltre mille persone hanno partecipato oggi a Novara a uno sciopero generale indetto dalla Cgil, in protesta contro la nuova legge di bilancio del Governo Meloni. La manifestazione si è svolta con un corteo cittadino, esprimendo il dissenso dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali sulle recenti misure economiche approvate.

Oltre mille persone sono scese in piazza oggi, venerdì 12 dicembre, a Novara in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil per manifestare contro la nuova legge di bilancio del Governo Meloni.Una protesta indetta dal sindacato"per chiedere di fermare il riarmo e investire nello stato. Novaratoday.it 12 dicembre 2025: oggi sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2026 12 dicembre 2025: oggi sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2026 - Lo sciopero riguarda tutti i settori pubblici e privati, per l'intera giornata. msn.com Sciopero Generale, i servizi a rischio e quelli garantiti: a Milano la M3 riapre alle 15. A Napoli chiusa la Linea 1 - Cortei, trasporti fermi e mezzi limitati: ecco la situazione nelle principali città durante lo sciopero generale CGIL contro la legge di bilancio ... ilfattoquotidiano.it Una volta alla manifestazione per lo sciopero generale parlava Luciano Lama, oggi c'è Tomaso Montanari x.com VIDEO / È partito questa mattina alle 9 dalla stazione di Mestre il corteo indetto dalla Cgil per lo sciopero generale, a livello nazionale, con le diverse centinaia di manifestanti che si stanno dirigendo verso la meta finale, che sarà piazza Mercato a Marghera. L - facebook.com facebook

Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità

Video Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità Video Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità