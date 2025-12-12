Sciopero generale Cgil | mezzo milione di persone in piazza Adesione al 68%

Nelle principali città italiane, si è svolto uno sciopero generale con un'adesione media del 68%, secondo i dati della Cgil. Circa mezzo milione di persone si sono riunite in piazza per manifestare, segnando un’importante mobilitazione a livello nazionale.

AGI -  L’adesione media nazionale allo  sciopero generale, secondo i dati finora pervenuti, si attesta intorno al  68%. Lo riferisce la  Cgil. Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini, riporta la sigla sindacale, hanno partecipato alle oltre  cinquanta manifestazioni  organizzate sul  territorio nazionale  a sostegno dello  sciopero generale  proclamato per l’intera giornata di oggi in tutti i  settori, pubblici e privati, contro una  legge di bilancio  ritenuta "ingiusta e dannosa". Il corteo di Firenze. A  Firenze, al  corteo  concluso in  piazza del Carmine  dal segretario generale  Maurizio Landini, si è registrata una presenza di circa  100 mila partecipanti. Agi.it

