Sciopero generale CGIL in corso | l’Italia si ferma per protestare contro la manovra

Oggi l’Italia si ferma con uno sciopero generale indetto dalla CGIL, in protesta contro la manovra economica. La giornata rappresenta una mobilitazione di grande portata, che potrebbe lasciare un segno importante nel panorama politico e sociale del paese. Una protesta che coinvolge lavoratori e cittadini in un momento di forte fermento.

Quella di oggi rischia di essere ricordata a lungo come una giornata di mobilitazione storica per l’Italia intera. Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, si svolge lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, la più grande organizzazione sindacale del Paese, che coinvolgere i settori dei trasporti, le scuole, la sanità, i servizi pubblici e anche molte attività private. Una protesta che attraversa il Paese, da nord a sud e da città a città, con manifestazioni e cortei – molti dei quali spontanei – di lavoratori, sindacalisti e cittadini che si sentono ignorati dal governo per via di una manovra che viene definita “asfittica”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero generale CGIL in corso: l’Italia si ferma per protestare contro la manovra

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità". #ANSA Vai su X

Sciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore. Segnala notizie.it

Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo

