Oggi l’Italia si ferma con uno sciopero generale indetto dalla CGIL, coinvolgendo lavoratori e servizi in tutto il paese. Le piazze sono affollate di manifestanti, mentre Landini guida le proteste a Firenze. Una giornata di forte mobilitazione che potrebbe segnare un momento importante nella storia sociale e politica nazionale.

Quella di oggi rischia di essere ricordata a lungo come una giornata di mobilitazione storica per l’Italia intera. Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, si svolge lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil, la più grande organizzazione sindacale del Paese, che coinvolgere i settori dei trasporti, le scuole, la sanità, i servizi pubblici e anche molte attività private. Una protesta che attraversa il Paese, da nord a sud e da città a città, con manifestazioni e cortei – molti dei quali spontanei – di lavoratori, sindacalisti e cittadini che si sentono ignorati dal governo per via di una manovra che viene definita “asfittica”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero generale CGIL in corso: l’Italia ferma lavoro e servizi, piazze piene e Landini a Firenze

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità".

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor

Sciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore.

