Sciopero generale Cgil cortei in tutta Italia e stop trasporti

Oggi in tutta Italia si svolgono cortei e manifestazioni indette dalla Cgil, che ha proclamato uno sciopero generale. La protesta si concentra contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta, coinvolgendo lavoratori e cittadini in diverse città del paese. La mobilitazione mira a evidenziare le criticità e le rivendicazioni legate alle politiche economiche adottate.

AGI - Partiti in tutta Italia i corteo indetti dalla Cgil che ha proclamato per oggi uno sciopero generale contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta. Bus, tram, metro, scuole e servizi sanitari sono a rischio per l'astensione dal lavoro che interessa tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata (esentato il trasporto aereo). Sono previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia. A Roma migliaia di persone sfilano al corteo partito da piazza Vittorio dietro a uno striscione rosso con la scritta bianca e gialla: "Soldi per i salari, non per gli arsenali. Sciopero generale per cambiare la manovra del governo". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sciopero generale Cgil, cortei in tutta Italia e stop trasporti

