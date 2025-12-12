Sciopero generale Cgil cortei e manifestazioni in tutta Italia

In tutta Italia, si sono svolte cortei e manifestazioni a seguito dello sciopero generale indetto dalla CGIL, in protesta contro la legge di bilancio. L'adesione diffusa ha coinvolto diverse città, portando alla ribalta questioni sociali ed economiche di rilievo nazionale.

Contro la legge di bilancio, sciopero generale della CGIL. Cortei e manifestazioni in tutta Italia. Servizio di Caterina Dall’ Olio TG2000. Tv2000.it Sciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi ... ilfattoquotidiano.it Sciopero generale della Cgil: nel corteo anche la manifestazione Pro Gaza - Servizi e trasporti a rischio nella giornata di venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per cambiare la manovra finanziaria del Governo. rainews.it ??Sciopero generale! Oggi abbiamo scioperato insieme alla CGIL al fianco di lavoratori e lavoratrici in tutta Italia, contro la manovra e le scelte sempre più inutili e dannose del governo, che ancora una volta si dimostrano insufficienti. Vogliamo investimenti c - facebook.com facebook Lo #Sciopero generale indetto dalla CGIL contro la legge di bilancio. Disagi per scuola. Nei trasporti servizi a singhiozzo per bus e metro, assicurate le fasce di garanzia, difficoltà per i treni regionali; non si fermano gli aerei. @AmaliaCarosi #GR1 x.com © Tv2000.it - Sciopero generale Cgil, cortei e manifestazioni in tutta Italia

