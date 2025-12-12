Sciopero generale Cgil cortei e manifestazioni in tutta Italia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta Italia, si sono svolte cortei e manifestazioni a seguito dello sciopero generale indetto dalla CGIL, in protesta contro la legge di bilancio. L'adesione diffusa ha coinvolto diverse città, portando alla ribalta questioni sociali ed economiche di rilievo nazionale.

Contro la legge di bilancio, sciopero generale della CGIL. Cortei e manifestazioni in tutta Italia. Servizio di Caterina Dall’ Olio TG2000. Tv2000.it

sciopero generale cgil corteiSciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi ... ilfattoquotidiano.it

sciopero generale cgil corteiSciopero generale della Cgil: nel corteo anche la manifestazione Pro Gaza - Servizi e trasporti a rischio nella giornata di venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per cambiare la manovra finanziaria del Governo. rainews.it

sciopero generale cgil cortei e manifestazioni in tutta italia

© Tv2000.it - Sciopero generale Cgil, cortei e manifestazioni in tutta Italia

Sciopero generale Cgil, cortei in tutta Italia

Video Sciopero generale Cgil, cortei in tutta Italia