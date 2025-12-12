Sciopero generale Cgil cortei e manifestazioni in tutta Italia

In tutta Italia, si sono svolti cortei e manifestazioni in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL, in protesta contro la legge di bilancio. L'agitazione ha coinvolto diverse città, con partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso manifestazioni pubbliche e cortei in diverse regioni del Paese.

Contro la legge di bilancio, sciopero generale della CGIL. Cortei e manifestazioni in tutta Italia. Servizio di Caterina Dall’ Olio TG2000. Tv2000.it

