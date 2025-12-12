Sciopero generale Cgil contro la manovra | disagi nel trasporto locale a Bari

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra finanziaria ha causato disagi nel trasporto locale a Bari. La protesta ha coinvolto i lavoratori del settore, evidenziando le opposizioni alle misure adottate dal governo e le conseguenze pratiche sulla mobilità cittadina.

Si è svolto anche a Bari lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per protestare contro la manovra finanziaria. Un corteo ha percorso le vie del centro cittadino tra striscioni e slogan contro le politiche dell'Esecutivo nazionale.Sul fronte dei disagi ai trasporti, si segnalano numerose. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Italia ferma: sciopero generale CGIL contro la manovra Meloni

