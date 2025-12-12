Sciopero generale ampia adesione a Forlì

Il 12 dicembre 2025 Forlì ha aderito allo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL, manifestando il proprio dissenso verso la Legge di Bilancio considerata ingiusta e carente di risposte su lavoro, fisco, scuola e sanità. L'adesione massiccia testimonia l'importanza delle tematiche affrontate e il coinvolgimento della città nel movimento di protesta.

Forlì, 12 dicembre 2025 - Anche Forlì ha partecipato allo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL contro a Legge di Bilancio definita “ingiusta” e priva di risposte su lavoro, fisco e investimenti in scuola e sanità. Centinaia di lavoratori, lavoratrici, pensionati e attivisti sono scesi in piazza per chiedere salari dignitosi, una riforma fiscale equa, stop al riarmo e maggiori risorse per i servizi pubblici. La protesta denuncia l’ aumento delle spese militari, l’ innalzamento dell’età pensionabile e i ritardi nei rinnovi dei contratti, mentre stipendi e pensioni hanno perso quasi il 9% di potere d’acquisto in cinque anni. Ilrestodelcarlino.it

