Sciopero generale aderisce anche il Coordinamento di ateneo Unisa

Il Coordinamento di ateneo Unisa ha annunciato la propria adesione allo sciopero generale del 12 dicembre 2025. L'iniziativa coinvolge diverse componenti dell'università, tra cui docenti, ricercatori, dottorandi e studenti, unendo le varie categorie in una protesta condivisa per rappresentare le istanze del mondo accademico.

Il coordinamento di ateneo Unisa aderisce allo sciopero del 12 dicembre 2025. Esso è composto da diverse componenti: docenti, ricercatori e ricercatrici stabili e precarie, dottorandi, studentesse e studenti. L'adesione - si legge in una nota - "è motivata dalla necessità di difendere la libertà.

