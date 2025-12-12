Sciopero generale a Verona | trasporti e servizi ridotti per protestare contro la manovra del governo

Venerdì 12 dicembre, Verona si ferma per uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con riduzioni nei trasporti e nei servizi pubblici. La protesta nazionale mira a contrastare la manovra economica del governo, coinvolgendo cittadini e lavoratori in una giornata di mobilitazione e sensibilizzazione.

Giornata di mobilitazione nazionale oggi, venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra economica del governo. L’arresto del lavoro, che coinvolge per 24 ore la maggior parte dei settori pubblici e privati, sta generando disagi in diversi comparti: dai. Veronasera.it

