Sciopero generale a Verona | trasporti e servizi ridotti per protestare contro la manovra del governo

Venerdì 12 dicembre, Verona si ferma per uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con riduzioni nei trasporti e nei servizi pubblici. La protesta nazionale mira a contrastare la manovra economica del governo, coinvolgendo cittadini e lavoratori in una giornata di mobilitazione e sensibilizzazione.

Giornata di mobilitazione nazionale oggi, venerdì 12 dicembre, per lo sciopero generale indetto dalla Cgil contro la manovra economica del governo. L’arresto del lavoro, che coinvolge per 24 ore la maggior parte dei settori pubblici e privati, sta generando disagi in diversi comparti: dai. Veronasera.it Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore. notizie.it

Sciopero generale, intera giornata di stop dai trasporti alla scuola. DIRETTA - Interessati dalla mobilitazione tutti i settori pubblici e privati, tranne il comparto aereo e il personale Atac a Roma. tg24.sky.it

A Cagliari in piazza da tutta la Sardegna per lo sciopero generale?? - facebook.com facebook

Lo #Sciopero generale indetto dalla CGIL contro la legge di bilancio. Disagi per scuola. Nei trasporti servizi a singhiozzo per bus e metro, assicurate le fasce di garanzia, difficoltà per i treni regionali; non si fermano gli aerei. @AmaliaCarosi #GR1 x.com

SCIOPERO TRASPORTATORI, ANCHE VERONA IN TILT

