Sciopero generale a Modena 1.800 in corteo in via Emilia contro il Governo
A Modena, circa 1.800 persone si sono radunate in corteo lungo via Emilia per partecipare allo sciopero generale indetto dalla Cgil. L'evento, preannunciato nelle settimane precedenti, ha visto la mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini per protestare contro le decisioni del Governo. La manifestazione si è svolta con l'obiettivo di esprimere le proprie istanze e rivendicazioni.
Come preannunciato nelle scorse settimane, intorno alle ore 10.00 di questa mattina è partito il corteo che a Modena accompagna lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Sindacalisti, militanti e lavoratori aderenti al sindacato e a diverse realtà associative e politiche del Territorio si sono.
#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti (esclusi aerei). Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi 00:00-21:00, trasporto locale con variazioni da città a città
Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor
Sciopero generale, Cgil in piazza: "Questa Finanziaria è ingiusta. Aumentare subito salari e pensioni" - Modena, 11 dicembre 2025 – Aumentare salari e pensioni, fermare l'innalzamento dell'età pensionabile e contrastare la precarietà.
Sciopero generale, trasporti difficili - Ha provocato disagi agli utenti del trasporto pubblico locale lo sciopero generale contro il governo attuato oggi da una serie di sindacati di base, con le metropolitane ferme a Milano e a Roma ...
