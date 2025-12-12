Sciopero generale a Modena 1.800 in corteo in via Emilia contro il Governo

A Modena, circa 1.800 persone si sono radunate in corteo lungo via Emilia per partecipare allo sciopero generale indetto dalla Cgil. L'evento, preannunciato nelle settimane precedenti, ha visto la mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini per protestare contro le decisioni del Governo. La manifestazione si è svolta con l'obiettivo di esprimere le proprie istanze e rivendicazioni.

Come preannunciato nelle scorse settimane, intorno alle ore 10.00 di questa mattina è partito il corteo che a Modena accompagna lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Sindacalisti, militanti e lavoratori aderenti al sindacato e a diverse realtà associative e politiche del Territorio si sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

