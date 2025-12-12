Sciopero generale a Milano in piazza anche i lavoratori della Paramount | Per noi sarà un Natale con 35 licenziamenti

Durante lo sciopero generale a Milano, i lavoratori della Paramount si sono uniti alla protesta per denunciare il licenziamento di 35 colleghi. La mobilitazione riflette le tensioni nel settore dell'intrattenimento, evidenziando le difficoltà e le preoccupazioni di chi si trova ad affrontare tagli e incertezze professionali in un contesto di crisi.

“Per noi sarà un Natale con 35 licenziamenti ”. Al corteo per lo sciopero generale di Milano, ci sono anche le lavoratrici e i lavoratori della Paramount che stanno lottano contro la decisione della casa di produzione e distribuzione internazionale Paramount di lasciare a casa 35 persone. “Tra queste ci sono 22 donne, di cui una in maternità – racconta la delegata sindacale della Slc Cgil – ad oggi abbiamo trovato un muro di fronte e non abbiamo risposte”. Il motivo della decisione? “La strategia è quella di eliminare il lavoro e puntare sull’intelligenza artificiale” prosegue la delegata che sottolinea un altro dato che inquieta. Ilfattoquotidiano.it

