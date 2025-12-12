Sciopero generale a Milano chiusa la M3 e deviate alcune linee di bus e tram La diretta

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil il 12 dicembre ha portato alla chiusura della linea M3 a Milano e alla deviazione di alcune linee di bus e tram. La giornata di protesta coinvolge l'intera città, influenzando il servizio di trasporto pubblico e attirando l'attenzione sulla mobilitazione nazionale.

Milano, 12 dicembre - Oggi, venerdì 12 dicembre il sindacato Cgil ha proclamato uno s ciopero generale nazionale. Disagi in vista dunque per chi si sposta abitualmente con la metropolitana (linea rossa M1, linea verde M2, linea gialla M3, linea blu M4 e linea lilla M5) o con autobus e tram come fa sapere Atm sul proprio sito internet. Manifestazione a Milano. Fitta la rete di manifestazioni in Lombardia: Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, sarà a Milano. Qui il concentramento è previsto alle ore 9.00 in Porta Genova da dove partirà il corteo che raggiungerà Piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati Cortei in Lombardia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero generale. a Milano chiusa la M3 e deviate alcune linee di bus e tram. La diretta

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

Oggi lo sciopero generale: dalle scuole ai treni, le fasce di garanzia (anche dei mezzi pubblici) città per città. Chi si ferma e chi no - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale di oggi, venerdì 12 dicembre, contro una Manovra ... Riporta ilgazzettino.it

Sciopero, si salvi chi può. Tutto fermo, dai treni alla scuola. Milano, Roma, Napoli: tutte le fasce di garanzia - Lo stop iniziato alla mezzanotte andrà avanti fino alle 21, anche se sono possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio dell'agitazione e dopo ... Scrive affaritaliani.it

Sciopero per Gaza, a Milano i manifestanti entrano nella Stazione Centrale: le cariche della polizia

Video Sciopero per Gaza, a Milano i manifestanti entrano nella Stazione Centrale: le cariche della polizia Video Sciopero per Gaza, a Milano i manifestanti entrano nella Stazione Centrale: le cariche della polizia