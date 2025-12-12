Sciopero generale | a Milano chiusa la M3 a Bologna e Napoli disagi nelle stazioni Landini in corteo a Firenze

Lo sciopero generale del 12 dicembre ha coinvolto diverse città italiane, causando disagi ai servizi di trasporto e alle attività pubbliche. A Milano la linea M3 è stata chiusa, mentre a Bologna e Napoli si registrano problemi nelle stazioni. Landini ha partecipato al corteo a Firenze, in un contesto di mobilitazione nazionale.

Bus, tram, metro, scuole e servizi sanitari oggi non sono garantiti a causa dell'ultimo sciopero generale del 12 dicembre. Un nuovo venerdì nero che arriva nel bel mezzo di una situazione di forti tensioni tra il governo e le organizzazioni sindacali. Dopo le movimentazioni contro i dossier di politica estera e contro il caro vita,

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti (esclusi aerei). Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi 00:00-21:00, trasporto locale con variazioni da città a città

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor

Sciopero generale in Lombardia. Metro, bus e tram a rischio a Milano. La diretta - Gli orari a rischio, le fasce di garanzia e tutte le manifestazioni nei capoluoghi della regione

Sciopero generale mezzi pubblici e trasporti oggi, 12 dicembre 2025/ Milano, ATM Trenord, orari e info - E' in corso lo sciopero generale di oggi, 12 dicembre 2025: diversi disagi previsti nelle prossime ore, tutti i dettagli, a partire da Milano È venerdì 12 dicembre 2025 e, come da programmi, è

