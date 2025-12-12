Sciopero generale a Lecco in centinaia per le vie del centro | Difendiamo lavoro diritti e democrazia

Venerdì mattina, circa 500 manifestanti hanno attraversato il centro di Lecco in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil, per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni. La mobilitazione ha visto partecipanti riuniti per difendere lavoro, diritti e democrazia, esprimendo il loro dissenso attraverso una manifestazione pubblica.

Circa 500 manifestanti hanno sfilato venerdì mattina per le vie del centro di Lecco in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo Meloni. Il corteo, partito puntuale poco dopo le 10 da largo Caleotto, ha attraversato via Amendola, via Digione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sciopero generale a Lecco, in centinaia per le vie del centro: "Difendiamo lavoro, diritti e democrazia"

