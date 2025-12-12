Sciopero generale 12 dicembre in Toscana A Firenze manifestazione con Landini Stop a treni e bus Le notizie in diretta

Il 12 dicembre 2025 in Toscana si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con manifestazioni a Firenze, tra cui quella con Landini. L'agitazione coinvolgerà numerosi settori, tra cui trasporti, sanità e servizi pubblici e privati, causando lo stop di treni, bus e altri servizi essenziali. La giornata sarà caratterizzata da proteste e iniziative di sensibilizzazione.

Firenze, venerdì 12 dicembre 2025 – E' il giorno dello sciopero generale anche in Toscana. Lo stop è stato proclamato dalla Cgil e coinvolgerà un'ampia fascia di servizi pubblici e privati, dagli appalti alla sanità, dai trasporti agli uffici, passando per i vigili del fuoco. Il sindacato chiama tutti in piazza per cambiare "una legge di bilancio ingiusta". Oggi, 12 dicembre, servizi a rischio per quanto riguarda treni, bus e tramvia, ma anche scuola, sanità e vigili del fuoco. ALESDIMARCO L'appuntamento clou in Toscana è a Firenze. Il ritrovo è in piazza Santa Maria Novella alle 9 per poi sfilare in corteo per le vie di Firenze fino a piazza del Carmine per la conclusioni finali affidate al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

