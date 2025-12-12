Sciopero di 24 ore a Napoli sospese metro Linea 1 e funicolari di Montesanto e Mergellina

A Napoli, si svolge uno sciopero di 24 ore che coinvolge la linea 1 della metropolitana e le funicolari di Montesanto e Mergellina. Durante la giornata, sono state sospese tutte le corse della tratta interessata e la Centrale è stata temporaneamente chiusa per lavori, causando disagi nei servizi di trasporto pubblico cittadini.

Sospesa l'intera tratta della Linea 1 e le funicolari di Montesanto e Mergellina. Chiusa per lavori la Centrale. Linea 6 regolare ma non ferma a Municipio.

