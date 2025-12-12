Sciopero della Cgil terminato il corteo | Soldi per salari e sanità non per le armi | Video | Fotogallery

Si è concluso il corteo della Cgil, che ha mobilitato migliaia di manifestanti per chiedere maggiori investimenti in salari e sanità, e contro le spese per le armi. La protesta si è concentrata anche sulla sanità ligure e sulla situazione dell’ex Ilva, evidenziando le principali istanze dei lavoratori e della società civile.

Mobilitazione contro il governo Meloni: “No alla manovra”. Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l’ex Ilva. Ilsecoloxix.it Ravenna. Il corteo per lo sciopero generale della Cgil. VIDEO Ravenna. Il corteo per lo sciopero generale della Cgil. VIDEO - Sciopero generale della Cgil, l corteo partito dal parcheggio del Pala DeAndrè e terminato in Darsena dove dal palco hanno preso la parola ... corriereromagna.it Sciopero CGIL, migliaia in corteo a Bologna - Scanditi slogan contro il riarmo e per chiedere l'aumento dei salari ... rainews.it Sfila massicciamente la Cgil per lo sciopero del venerdì e in serata (venerdì 12) forze dell'ordine allertate per la presenza di gruppi proPal contro la partita di basket - facebook.com facebook Sciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini ilsole24ore.com/art/sciopero-g… x.com © Ilsecoloxix.it - Sciopero della Cgil, terminato il corteo: “Soldi per salari e sanità, non per le armi” | Video | Fotogallery

Scuola, corteo degli insegnanti a Roma: Noi il fanalino di coda del pubblico impiego

Video Scuola, corteo degli insegnanti a Roma: Noi il fanalino di coda del pubblico impiego Video Scuola, corteo degli insegnanti a Roma: Noi il fanalino di coda del pubblico impiego