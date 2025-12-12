Sciopero della Cgil terminato il corteo | Soldi per salari e sanità non per le armi | Video | Fotogallery

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il corteo della Cgil, che ha mobilitato migliaia di manifestanti per chiedere maggiori investimenti in salari e sanità, e contro le spese per le armi. La protesta si è concentrata anche sulla sanità ligure e sulla situazione dell’ex Ilva, evidenziando le principali istanze dei lavoratori e della società civile.

Mobilitazione contro il governo Meloni: “No alla manovra”. Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l’ex Ilva. Ilsecoloxix.it

Ravenna. Il corteo per lo sciopero generale della Cgil. VIDEO

sciopero cgil terminato corteoRavenna. Il corteo per lo sciopero generale della Cgil. VIDEO - Sciopero generale della Cgil, l corteo partito dal parcheggio del Pala DeAndrè e terminato in Darsena dove dal palco hanno preso la parola ... corriereromagna.it

sciopero cgil terminato corteoSciopero CGIL, migliaia in corteo a Bologna - Scanditi slogan contro il riarmo e per chiedere l'aumento dei salari ... rainews.it

sciopero della cgil terminato il corteo soldi per salari e sanit224 non per le armi video fotogallery

© Ilsecoloxix.it - Sciopero della Cgil, terminato il corteo: “Soldi per salari e sanità, non per le armi” | Video | Fotogallery

Scuola, corteo degli insegnanti a Roma: Noi il fanalino di coda del pubblico impiego

Video Scuola, corteo degli insegnanti a Roma: Noi il fanalino di coda del pubblico impiego