Sciopero della Cgil terminato il corteo | Soldi per salari e sanità non per le armi Disagi per scuole e trasporti | Video | Fotogallery

Ilsecoloxix.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il corteo della Cgil in protesta contro la manovra del governo Meloni, con richieste di maggiori investimenti in salari e sanità e un no alle spese militari. La mobilitazione ha causato disagi nelle scuole e nei trasporti, coinvolgendo anche temi come la sanità ligure e l’ex Ilva, evidenziando le principali preoccupazioni dei manifestanti.

Mobilitazione contro il governo Meloni: “No alla manovra”. Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l’ex Ilva. Ilsecoloxix.it

