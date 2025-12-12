Sciopero della Cgil partito il corteo a Genova Disagi annunciati per scuole e trasporti | Foto

È partito a Genova il corteo della Cgil in occasione dello sciopero generale contro la manovra del governo Meloni. La mobilitazione coinvolge scuole, trasporti e settori strategici come sanità e industria, tra cui l’ex Ilva. Disagi sono previsti in città, mentre i manifestanti esprimono il loro dissenso sulle politiche attuali.

CGIL, a Roma il corteo nazionale contro la manovra: Soldi ai cittadini, non alle armi

