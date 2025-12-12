Sciopero della Cgil migliaia in corteo Disagi per scuole e trasporti | Video | Fotogallery

Migliaia di persone si sono radunate in corteo in occasione dello sciopero della Cgil, protestando contro la manovra del governo Meloni. La mobilitazione ha causato disagi a scuole e trasporti, mentre al centro dell’attenzione ci sono anche questioni legate alla sanità ligure e all’ex Ilva. La manifestazione si è svolta con manifestazioni, video e fotogallery.

Mobilitazione contro il governo Meloni: "No alla manovra". Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l'ex Ilva.

Sciopero generale, a Roma migliaia di lavoratori della Cgil in corteo contro la Manovra

