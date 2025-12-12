Sciopero della Cgil | in 10mila in piazza a Napoli

A Napoli, circa 10.000 persone hanno partecipato a un corteo che si è mosso da piazza del Gesù fino a piazza Municipio, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. La manifestazione ha coinvolto cittadini e lavoratori, evidenziando le rivendicazioni e le richieste di cambiamento promosse dal sindacato.

