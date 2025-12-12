Sciopero della Cgil e corteo a Genova i sindacalisti | Soldi per salari e sanità non per le armi | Video | Fotogallery

Un corteo della Cgil a Genova si è svolto per chiedere maggiori investimenti in salari e sanità, opponendosi alla spesa militare e alla manovra del governo Meloni. La mobilitazione ha coinvolto anche tematiche locali come la sanità ligure e l’ex Ilva, sottolineando le priorità dei sindacalisti in un momento di tensione sociale.

Mobilitazione contro il governo Meloni: “No alla manovra”. Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l’ex Ilva. Ilsecoloxix.it Sciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi ... ilfattoquotidiano.it

Sciopero generale e corteo: percorso, settori coinvolti e aggiornamenti viabilità - Oggi, 12 dicembre, manifestazione dalla Stazione Marittima al centro organizzata dalla Cgil: a rischio scuole, trasporti, sanità e servizi ... genovatoday.it

?? Sciopero generale riuscito! Grande adesione anche a Roma e nel Lazio con manifestazioni e cortei in tutto il territorio. La mobilitazione per cambiare la Legge di Bilancio continua! #CgilSocial - facebook.com facebook

Paolo #Zangrillo definisce "un flop assoluto" lo sciopero della Cgil: "tra i lavoratori pubblici neppure metà degli iscritti alla Cgil ha aderito allo sciopero". L'adesione sarebbe al 4,4%. @ultimora_pol x.com

