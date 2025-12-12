Sciopero della Cgil corteo arrivato davanti alla Prefettura Disagi per scuole e trasporti | Aggiornamenti | Video | Fotogallery

Lo sciopero della Cgil ha portato a una manifestazione che si è snodata dalla Stazione Marittima fino alla Prefettura, causando disagi nelle scuole e nei trasporti. La mobilitazione, contro la manovra del governo Meloni, ha coinvolto numerosi manifestanti e si è conclusa davanti alla sede della Prefettura, con aggiornamenti, video e fotogallery dell'evento.

Manifestazione dalla Stazione Marittima fino alla Prefettura. Mobilitazione contro il governo Meloni: "No alla manovra". Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l'ex Ilva.

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità".

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL coinvolgerà anche le scuole, che potrebbero restare chiuse o non garantire le lezioni, in base all'adesione del personale scolastico.

Sciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi

Sciopero oggi, la diretta: a Milano chiude la M3. Salvini: «Per i treni disagi limitati». Landini a Firenze - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro

Sciopero generale, Cgil: Il governo ignora i lavoratori

