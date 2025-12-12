Sciopero della Cgil corteo a Genova Disagi per scuole e trasporti | Aggiornamenti | Video | Fotogallery

Lo sciopero della Cgil a Genova ha portato a un corteo dalla Stazione Marittima alla Prefettura, coinvolgendo cittadini e lavoratori. La manifestazione protesta contro la manovra del governo Meloni, causando disagi alle scuole e ai trasporti cittadini. Aggiornamenti, video e fotogallery documentano la mobilitazione e le richieste della protesta.

Manifestazione dalla Stazione Marittima fino alla Prefettura. Mobilitazione contro il governo Meloni: "No alla manovra". Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l'ex Ilva.

Oggi sciopero, Cgil in piazza contro la Manovra Si fermano fabbriche, scuola, sanità e trasporti L'ira di Salvini (ce ne dispiace) Mariolina Iossa, @Corriere

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL coinvolgerà anche le scuole, che potrebbero restare chiuse o non garantire le lezioni, in base all'adesione del personale scolastico. Ecco cosa succederà

Sciopero della Cgil, corteo in centro a Genova. Disagi annunciati per scuole e trasporti - Ma in primo piano ci sono anche la sanità ligure e l'ex Ilva ...

Venerdì di sciopero, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo a Genova - Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, domani 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo.

Tensioni a Genova al corteo per l'ex Ilva: manifestanti contro forze dell'ordine

